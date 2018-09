La confesión del taxista acosador que asesinó a vendedora de frutas frente a su hijo [VIDEO]

Indignante. Wilber Pizarro Quicaño (46), el taxista acosador que asesinó a una vendedora de frutas frente a su hijo de 10 años en Villa María del Triunfo, tuvo una increíble confesión para intentar justificar su crimen.

Tras ser capturado, el taxista acosador declaró ante la Policía y afirmó que no planificó el asesinato y solo quería cobrar los 20 mil soles restantes de una deuda de 24 mil.

"Yo quería cobrarle el dinero, entonces la encontré ahí, me brincó y me reventó la cabeza, supuestamente, su hija y empezó la trifulca. No fue mi intención hacer eso", reveló el asesino.

Como se recuerda, el feminicida atacó a la vendedora de frutas con un cuchillo cuando salía de su vivienda para llevar a su hijo al colegio, por lo que la Policía le cuestionó el por qué llevaba un arma punzocortante.

Según el taxista acosador, el cuchillo que utilizó para arremeter contra la madre de familia no era suyo y lo encontró en la puerta de la casa de la vendedora de frutas, ubicada en el asentamiento humano Quebrada Jazmín, en el sector de José Gálvez.

Antes de ser cruelmente asesinada, la vendedora de frutas había solicitado garantías para su vida porque era víctima de acoso sexual. Los hijos de Vila Cuadros contaron que Pizarro Quicaño, quién trabaja como taxista, la acosaba constantemente y conocía los recorridos realizaba durante el día.