Versus Electoral Norte: José Rodríguez vs. Roberto Alvarado

José Raúl Rodríguez Marcelo de Seguridad y Honradez, y Roberto Alvarado Rubiños de Democracia Directa fueron los protagonistas del Versus Electoral Norte, un espacio electoral promovido por el diario La República.

¿Por qué quieres ser alcalde de Trujillo?

El candidato Roberto Alvarado expresó su deseo de ser alcalde tras considerar que la ciudad de Trujillo “está en un completo abandono y en deteriorado, y requiere de los ciudadanos que vivimos en Trujillo un acto de responsabilidad que pueda sacar de esta situación en la ciudad. Tengo aquí medio ciclo y tengo hijos, nietos y mis huesos se quedaran en Trujillo. Me siento parte de esta ciudad y eso me impone plantear algunas políticas de solución”.

A su turno, el aspirante a la alcaldía José Rodríguez indicó que “porque en mis 50 años que acabo de cumplir me ha permitido adquirir muchos conocimientos, experiencias y que quiero aplicarlos en la Municipalidad de Trujillo. 25 años como profesional y 20 años como docente de educación superior me ha permitido compartir escenario con la juventud, con el sector empresarial y grupo de trabajadores. Y me permito, con esa experiencia, dirigirme a ustedes para que apoyen esta candidatura”.

¿Cómo se puede solucionar el transporte público que se encuentra en un caos?

José Rodríguez, quien es el candidato del oficialismo, reconoció que sector transporte se encuentra en un caos por “una presencia muy relevante de taxistas, pero lo más importantes es el abuso de empresas explotadoras, estamos apoyando la libre desafiliación. Vamos apostar por el empresario trujillano, el empresario transportistas, no es justo que inviertan en sus unidades y vengan unos vivos de otras regiones y con el negociado de algunas autoridades se queden en el aire”

Mientras que el representante de Democracia Directa manifestó que el eje central de la problemática del transporte “es la congestión producto de una carga del parque automotor. Aquí la propuesta es concreta, hay que sacar la administración pública dentro de la ciudad, hay que sacar los servicios del comercio ambulatorio. Y dos, tenemos que crear un sistema de transporte masivo, que pueda trasladar a bajo costo volúmenes enormes de poblaciones y su bolsón mayor eta en el norte”.

¿El comercio ambulatorio se ha acrecentado, que propuestas tienen?

Roberto Alvarado apuesta por la reorganización de los comerciantes ambulantes. A ello, respondió que “la municipalidad tiene el deber de organízalos y protegerlos porque son parte de nuestra ciudad. Nadie se vuelve ambulante porque quiere, pero se necesita entender que la migración campesina y de otras partes de la ciudad, y la subocupación termina en este comercio informal que tiene que ser canalizado fuera del centro histórico”.

El candidato de Seguridad y Honradez consideró que se debe trabajar el componente educativo. “Un espacio que utiliza debe dejarlo limpio, y a través de la comunicación decirle que los vamos a empadronar pero usted como verdadero ambulantes con una ficha socioeconómica, porque lo vivos sacan provecho. Al ambulante lo empadronamos, lo uniformamos y lo diferenciamos; así como se hizo con el tema de los taxistas”, planteó.

