´Pastor´ Santana habría encubierto a su líder sectario acusado de violar a menor[VIDEO]

Tras el evento del pasado lunes 8 en la que un grupo de seguidores de El Aposento Alto tomó por el asalto el estadio Alejandro Villanueva, la secta religiosa no ha hecho más que generar polémica y no precisamente por su problema con Alianza Lima sino por las declaraciones que sus propios líderes que muchas veces han menoscabado la condición femenina.

Esta vez aparece una nueva denuncia en contra de El Aposento Alto en la que se revela que se habría cometido un abuso sexual en contra de una menor de tan solo 13 años a manos de uno de los líderes juveniles. El aberrante hecho habría ocurrido 11 de diciembre del 2014 cuando la víctima acudió a uno delos templos para escuchar una charla de Diego Rubén Berna Casanova.

Tras la reunión religiosa el sujeto de 25 años en aquel entonces habría llevado a la adolescente con engaños hacia un departamento a bordo de un taxi, ahí la habría violado y luego amenazado con perjudicar a sus padres si contaba lo sucedido. No obstante, cuatro años después la jovencita no calló más y sentó la denuncia en la comisaría de Condevilla, en San Martín de Porres.

De acuerdo a la versión de la madre de la agraviada cuando intentó hablar con Alberto Santana, él le dijo que 'él no hacía justicia' y que hablar con Jorge Gutiérrez, el tercero en la cúpula de El Aposento Alto, solo detrás del 'pastor ' y su hijo, Cohelen Santana.

"A mí lo único que me dijo Jorge Gutiérrez si han abusado de tu hija ahora en la biblia dice que hay que pagar a las vírgenes que han sido abusadas 50 monedas de plata, que vienen a ser como 5 mil soles. Pero no recibí el dinero porque plata no quiero, yo quiero justicia", reveló la mujer a Beto a saber

Y es que como se puede escuchar en un video de registro, Alberto Santana habla que un hombre debe pagar por 'resarcir' cuando arrebata la virginidad de una dama.

"Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de las joven cincuenta piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló no lo podrá despedir en todos sus días (...) Esta mujer era virgen y este hombre durmió con ella, entonces él debe pagar unas 'dotes de vírgenes' que la estipula el ministro y tiene que haber un resarcimiento económico para que haya paz y tranquilidad", se puede escuchar decir al líder sectario.

Y es que a pesar del silencio de El Aposento Alto, una ex predicadora que refrenda la versión de la madre. "La vinieron a buscar para ofrecerle dinero para quedar en nada, para que no hable. (...) Ahora la niña está traumada y me da mucha pena; como madre, me indigna", dijo Jackie Quiroz quien renunció a la secta tras tomar conocimiento del caso.

El programa Beto a saber intentó buscar las declaraciones del presunto violador pero él no dio la cara.

Hasta el momento la familia sigue esperando justicia, solo a inicios de febrero de este año el Primer Juzgado de Familia de Independencia dictó medidas de protección para la joven que hoy tiene 17 años.