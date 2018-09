VES: acusan a abuelo de violar a tres nietas [VIDEO]

Un hombre de 65 años fue acusado por tres de sus nietas, de 10, 12 y 13 años, de realizar tocamientos indebidos desde hace más de cinco años, en Villa el salvador.

Las víctimas, quienes son primas hermanas, contaron ante sus padres que el sexagenario sujeto les decía que todo era parte de un juego, y que las amenazaba para que no contaran lo que sucedía, razón por la que ocultaron estos abusos.

Sin embargo, desde que se enteraron de lo sucedido hace cuatro meses, las madres de las menores no dudaron en denunciar los abusos en la comisaría de Villa el salvador, aunque los padres, quienes son hijos del acusado de 65 años, dudan de la veracidad del testimonio de las agraviadas.

"Mi hija no puede dormir, tiene sobresaltos. No es justo que tenga que esperar meses para recién encontrar justicia. Son pequeñas que solas no se pueden defender, y a nosotras nos pasean", declaró una de las progenitoras de las menores para América Noticas, y además agregó que, después de muchos trámites, consiguieron una cita con funcionarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), con la esperanza de recibir ayuda legal.

Por otra parte, y como si fuera poco, otra menor, quien es hija de una inquilina de la vivienda del acusado, también reveló que fue abusada por él, pero sus padres no denunciaron el hecho, sino que viajaron al interior del país.

Hasta el momento, el sexagenario sujeto goza de su libertad, mientras la Dirincri de Villa el salvador investiga el caso.