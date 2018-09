Versus Electoral Norte: Kike Maeda vs. Luis Felipe Romero

La presencia de los candidatos a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Kike Maeda y Luis Felipe Romero había generado gran expectativa para el Versus Electoral de este martes, tras ser ambos personajes comunicadores sociales. Pero Romero optó por no presentarse al estar disconforme con su contrincante para este debate

¿Por qué quiere ser alcaldesa de Chiclayo?

Casi 25 años Kike Maeda frente a un micrófono, diariamente en contacto con el pueblo, tuve tantas invitaciones de partidos políticos, de movimientos y todas las rechacé contundentemente. Por qué postulo, por dos razones. Porque la clase política y la clase técnica han fracasado en las últimas décadas dentro el gobierno municipal en Chiclayo. Alguien puede decir yo no soy político, pero somos políticos.

¿Qué planifica para tratar de solucionar la problemática del saneamiento de Chiclayo?

Maeda indicó que “un alcalde que promete un puente, un bypass y una pista bien pavimentada, de hecho que no es buen alcalde. El buen alcalde que va a gobernar la ciudad primero hay que dotarles de lo más esencial que es el agua y el alcantarillado. No puedo construir una hermosa pista y una vereda si abajo están deterioradas las obras de saneamiento, las conexiones o simplemente no existe. Hay que pensar que tenemos 500 kilómetros de tubería obsoleta de hace 40 años, de las cuales han sido refaccionada el 20 %".

¿Qué se platea para darle dinámica y embellecer la ciudad con mejores calles y menos basura?

El candidato de Primero Lambayeque recordó que “aquí existe el proyecto de Chiclayo Limpio el cual estaba estipulado desde el 2013 al 2016, peor mucha gente no sabe que esta comprendidos 63 millones. Dentro de este plan se tiene como objetivo, primero la concientización de la ciudadanía, porque una ciudad no es limpia no solo porque se barre, sino porque no se ensucia. Aquí hay que aprender a defender derechos y que se tiene responsabilidades. El asunto no es las compactadoras, el número mayor de volquetes, no es el número mayor de obreros, empieza por la concientización de nosotros mismo”, expresó.

¿Qué está planificando para la seguridad ciudadana, con el centro de monitoreo de cámaras de vigilancia y la alianza con la Policía Nacional?

Kike Maeda expuso que “La seguridad ciudadana se combate a largo plazo, porque a corto plazo hablamos del serenazgo las 24 horas del día, de 500 cámaras de video vigilancia y una central de monitoreo sofisticada, podemos hablar de una aplicación móvil que con un clave se pueda dar una alerta o un pedido de auxilio. Pero a largo plazo debe ser un política integracionistas en seguridad”, planteó.

