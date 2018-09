Arequipa: Instalan panel publicitario sin permiso en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero

La instalación de un panel publicitario en el óvalo del cementerio, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero en Arequipa, ha causado sorpresa a la población que transita por la zona. Les preocupa el gran tamaño de este y la contaminación visual que genera. Pero esto no es lo único sorprendente, resulta que el mismo se colocó hace poco más de una semana, sin tener ningún permiso.

La estructura en la actualidad es usada por dos candidatos: Jimmy Ojeda, que postula a la comuna de Bustamante, y Elvis Delgado, que candidatea al municipio de Arequipa.

La encargada de la gerencia de Administración Tributaria, Carmen Mendoza, confirmó que para el panel no se había cumplido con solicitar la autorización debida a su oficina. "Al menos a nosotros no nos han pedido autorización. No podría haber ninguna propaganda", explicó la funcionaria.

Además, indicó que antes de construir la estructura de unos 15 metros de alto, debieron requerir todos los permisos municipales, no después.

La República trató de hablar con Ojeda y Delgado, pero solo el primero contestó. Se mostró sorprendido cuando le indicamos que su propaganda estaba en un panel ilegal. "Yo contraté a un señor Valdelomar para poner propaganda en un panel que tiene en la Av. Dolores, pero luego me cambió hacia el óvalo del cementerio. No sabía que no tenía autorización", dijo.