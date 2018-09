Enseña el hábito del orden en la etapa escolar

Según la psicóloga Mary Castro, de la clínica Ricardo Palma, la paciencia es básica. Para esto nos brinda algunos ejemplos de cómo iniciar estos hábitos del orden: “Primero te lavas las manos y luego comes, primero te pones las medias y después los zapatos, después de jugar guardas tu juguetes en su lugar, antes de hacer las tareas buscas tus útiles y materiales y luego te sientas y las desarrollas”.

De esa forma los niños aprenden sobre el orden y la disciplina. Es importante que los integrantes de la familia tengan interiorizado la importancia del orden y que lo practiquen, ya que sabemos que los niños aprenden mejor mediante el ejemplo.

BENEFICIOS EN EL COLEGIO

Los beneficios son múltiples, ya que vivimos en una sociedad y es básico el respeto por el otro; y el orden es una muestra de respeto por el espacio del otro, sobre todo en un espacio como el colegio.

Si el niño es ordenado en el colegio, no perderá sus útiles, tendrá un cuaderno ordenado y limpio, aprenderá sobre el valor y el respeto por las cosas y espacio del otro. Al momento de hacer las tareas, no se distraerá buscando lo que le falta, ya que antes de ponerse a iniciarlas tendrá todo a la mano y/o sabrá el lugar dónde lo guardó; será más responsable y evitará dificultades en casa.

En relación a sus compañeros, el niño respetará el espacio del otro (ya que no invadirá con sus cosas desordenadas), no perderá las cosas que le prestan, no incomodará a otros niños buscando algo que se le perdió o pidiendo lo que necesita al no encontrar sus propias cosas.

INCENTIVE EL CAMBIO

Debemos de razonar, tener en cuenta que molestándonos no logramos nada, hablemos con el adolescente sobre las consecuencias que trae el desorden y las ventajas de tener todo en orden. Evite sermones.

También el ejemplo que nosotros le demos es importante. Ordenemos nuestro espacio y las zonas comunes, incluso podemos hacerlo con ellos y demostrarles agradecimiento por la ayuda brindada. La paciencia es básica, si antes no lo hacía le costará esfuerzo hacerlo, le podemos solicitar orden en un sector de su habitación primero y así ir avanzando y lograr que ordene toda la habitación.

ALCANCES

El orden nos ayuda a ser personas disciplinadas, en el niño se tiene que volver parte de él, por eso es importante adquirir esta costumbre desde temprana edad que es cuando se puede aprender como jugando, las actividades que impliquen moverse o descubrir son llamativas para el niño, las disfrutan y las realizan con gusto.❧