Escuché de un sereno que era 10-6-4

Ha escuchado el audio...

Quiero indicar primero que la nota que salió en julio de 2017, en la que indican que yo fui abogado de prostíbulos, no es cierta. Se tergiversaron los hechos. Quiero que eso salga.

El señor Mejía le pregunta si los operativos que realizaba Seguridad Ciudadana son dirigidos..

Me refiero a que algunos sí, otros no. Por ejemplo, él (Hinojosa) hacía los operativos en la avenida Jesús. Y había locales que no estaban indicados en el plan operativo, e Hinojosa dice: intervengan esos locales más, o sea, otros locales nocturnos de manera dirigida.

Usted afirma que el señor Hinojosa manejaba la gerencia mientras Torreblanca era la gerenta...

Bueno yo escucho, llego a la oficina de Seguridad Ciudadana, y de casualidad entro y escucho la voz de un sereno hablando con Patricia. Lo que podría decir es que no podría asegurar, porque no me consta.

Usted afirma que Hinojosa sigue manejando la gerencia, lo que cobran y cómo se reparten.

Pero esa parte no se logra escuchar en el audio...

Se lo pasaré para que lo escuche bien...

Hay varias partes que son ininteligibles. Esta parte no se escucha de manera objetiva en el audio, ah. De manera objetiva...

¿Pero cómo es eso del 10-4?

(Silencio-piensa) Si sacan 10, Suárez le da a Hinojosa seis. (Pausa-silencio-piensa) A ver, eso es lo que yo básicamente, me refiero, porque estoy escuchando la conversación y ese mismo sereno, el de la reunión, comenta eso. Ese mismo sereno que trabaja con ellos.

¿Quién?

Es un sereno que ingresa, no recuerdo su nombre. Es de confianza de la señora Patricia. Es un blanconcito que está en cámaras.

¿Qué comenta?

Agarra y comenta de que conoce sus cosas, de que le da 10 a Suárez y 6 a Hinojosa. Me acuerdo porque son números pares. 10-6-4. Es la conversación del sereno que trabaja en cámaras. Por eso yo escucho esa información. ❧