Piura: presidente de la Corte Superior señala que cuestión de confianza generaría más crisis al país

Luego que el Presidente Martín Vizcarra anunciara que el miércoles solicitará la confianza al Congreso sobre los cuatro proyectos de ley presentados por el Ejecutivo para impulsar la reforma política y judicial, el presidente del Poder Judicial y Decano del Colegio de Abogados no aprobaron dicha solicitud y exigieron dialogo con las fuerzas políticas.

Según el titular de la Corte Superior de Piura, Hernán Ruiz Arias dijo que la cuestión de confianza generaría más crisis en el país.

“Yo invoco a la clase política nacional que se sienten en una mesa y busquen diálogo, porque el país ya no quiere violencia. No olvidemos que los grandes problemas no se solucionan con las balas ni lanzando piedras”, enfatizó.

El representante de la Corte Superior de Piura, dijo que para que haya una mejor transparencia del procedimiento para elegir jueces y Fiscales, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), debe estar integrada por abogados elegidos a través del voto universal.

“Creemos que debe ser la población quien elija a los miembros del CNM, así como a los integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”, refirió el magistrado.

En tanto, el decano del Colegio de Abogados, Manuel Castillo Venegas, demandó a los legisladores aprobar las cuatro Reformas constitucionales presentados por el Ejecutivo. Recordemos que hace más de 40 días el presidente de la República Martín Vizcarra presentó ante el Congreso de la República cuatro propyectos, con la finalidad de lograr la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), retorno de la bicameralidad, la no reelección de congresistas y el financiamiento privado de partidos políticos.

“El pueblo exige grandes cambios, por ello el Congreso debe dar la viabilidad a los temas de debate que fue propuesto por el señor Martín Vizcarra”, finalizó el letrado.