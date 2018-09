“El país está tocando fondo por el tema de la corrupción”

Edgar Jara. Cajamarca

¿El país está tocando fondo con todo lo que estamos pasando en el tema de corrupción?

Efectivamente, la crisis institucional que está atravesando el Perú es una de las crisis que está minando las estructuras más sólidas del sistema de justicia, se está hablando ahora mucho de estructuraciones, reformas, de poder hacer verdaderos cambios, pero se entiende que bajo esta crisis debemos —como actores de la sociedad civil— reorganizarnos para tener una participación activa. Estamos en una situación lamentable que va atravesando de manera transversal el ámbito de la corrupción.

Los colegios profesionales y especialmente de Abogados, ¿qué papel deberían jugar?

Uno trascendental, histórico, una autoreflexión ¿qué es lo que estamos haciendo como colegios profesionales? se está promoviendo a través de la junta nacional de decanos iniciativas legislativas que puedan abordar este enfoque. El ciudadano no cree en reformas internas dadas por los propios miembros.

Los ciudadanos ven con indignación cómo en las más altas estructuras de la administración de justicia han caído grandes magistrados.

Es un daño que tiene efectos colaterales, lamentables. El ciudadano que reclama acceso a la justicia ve que altos magistrados se venden por pasajes aéreos, nota que no solo hay una vulneración al acceso de justicia, sino que se está desencantando de un sistema de justicia que tiene que aportar los cimientos de una administración de justicia bajo principios constitucionales.

Las leyes si bien son generales, ¿Existe una justicia limeña y otra provinciana?

En principio, nosotros como operadores jurídicos tenemos a la Carta Magna como norma fundamental. Si bien es cierto que toda norma necesita de una interpretación bajo diferentes fuentes, sin embargo no parte tan solo de una sola interpretación, sino de la dación de las propias normas. Por ejemplo, venimos discutiendo el tema de las normas de la violencia contra la mujer, que se viene modificando, pero que no llegan a la esencia.

Vizcarra ha sintonizado con el clamor popular en la lucha contra la corrupción, pero el Congreso no tiene ese mismo sentimiento.

Vemos un divorcio entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, que le ha puesto zancadillas al presidente, y al final no llevan a construir un Estado-Nación. Yo soy crítico en base a un referéndum, no creo que ese sea el tema de fondo, algo podemos alcanzar. No creo que con colocar en sesión permanente al Congreso se solucione el problema de justicia, hay urgencias inaplazables como la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura.

¿Qué sostiene al fiscal de la Nación cuando todos piden su salida?

Es delicado en la medida en que si yo pierdo legitimidad y reconocimiento desde el inicio de mi gestión, y tengo casi el 100% de junta de fiscales que no reconoce esa institucionalidad, a título personal tengo que dar un paso al costado.