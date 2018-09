Comuna de Hunter debe S/800 mil a trabajadores

Arequipa. La municipalidad de Hunter adeuda 800 mil soles por el pago de gratificaciones a sus trabajadores.

El alcalde Simón Balbuena justificó la demora en el pago porque el municipio no tendría los recursos para cubrirlos.

Explicó que no han recaudado el suficiente monto, pues más del 70% de sus pobladores no pagan impuestos. En el caso del autovalúo, solo un 24% pagó y el arbitrio solo en un 22%. "La Ley Mulder no permite que publiquemos sobre los beneficios tributarios, pero aseguramos que se pagará para fin de año", indicó.