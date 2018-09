Venezolanos en Perú donaron a Teletón este solidario monto [VIDEO]

Un grupo de ciudadanos venezolanos radicados en el Perú se sumaron a la campaña de la Teletón 2018 en favor de los niños de la Clínica San Juan de Dios y donaron un simbólico monto dentro de sus posibilidades.

Entre vendedores de golosinas, músicos callejeros, peluqueros y vendedores de comida pudieron reunir 167 soles y depositar ese monto en la cuenta de la campaña solidaria.

Anabel Andrade vendedora de comida peruana en Villa María del Triunfo no dudó de dar un poco de lo que tiene a los niños de esta campaña. “Si Dios bendice a uno, uno tiene que bendecir. De lo poquito que Dios me está bendiciendo en estos momentos yo me siento agradecida”, aseguró.

Fanny García, una vendedora ambulante de golosinas, también se solidarizó y destacó la lucha de las madres peruanas que tienen un hijo en un hospital. “Como madre las entiendo, gracias a Dios mis tres hijos son totalmente sanos , pero esas madres que tienen a sus hijos en un hospital, hay que valorarlas un poco más y sencillamente extenderle la mano”.

La donación más alta vino del cantante venezolano Nacho, ex integrante del dueto urbano Chino y Nacho, quien llegó al Perú para colaborar con la Teletón. Al enterarse que faltaba mucho para la meta, hizo una importante donación de 10 mil dólares.

"De mi parte para motivar a todos los artistas y personas dono 10 mil dólares con todo el cariño del mundo", afirmó.

Así la Teletón 2018 logró superar la meta y recaudó 11 748.829 soles, monto que ayudará con los tratamientos de niños y jóvenes que se atienden en la Clínica Hogar San Juan de Dios.