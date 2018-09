Pacientes con cáncer se quedan sin tratamiento en Las Mercedes

Pamela Verástegui. Chiclayo

La esperanza se apaga para cientos de pacientes con cáncer del Seguro Integral de Salud (SIS), luego que se decidiera no ejecutar la construcción de la Unidad de Mezcla del Departamento de Oncología del Hospital Docente Las Mercedes; esto a pesar de que se cuenta –desde diciembre del 2017– con los expedientes técnicos y proyectos de inversión para la edificación y equipamiento de esta área.

Por el momento se ha cumplido con la construcción de la Unidad de Aplicación de Quimioterapia, pero este ambiente requiere para su funcionamiento integral del servicio de mezcla.

La presidenta de la Asociación Mujeres Solidarias, Graciela Alegría Olazábal, reveló que desde el 2016 se paralizaron las quimioterapias en dicho nosocomio.

Tras conversaciones con autoridades del hospital se ha confirmado que no se realizará la construcción de la Unidad de Mezcla porque, al parecer, los expedientes están mal elaborados.

“Los pacientes se están muriendo. Cuánto tiempo vamos a esperar, la atención se postergaría por cuántos años más, pese a que desde hace dos años venimos exigiendo su ejecución”, dijo Alegría.

Paradójicamente en el 2014 se adquirió una Cámara de Flujo Laminado para preparar los medicamentos que serán aplicados a los pacientes que reciben quimioterapia, pero se mantiene en desuso por no contar con una infraestructura para su instalación.

“Según el hospital, los proyectos elaborados no reúnen los requerimientos técnicos de Inverte.Pe y eso nos crea un problema mayor. En este mes se aprueba el presupuesto para proyectos y si no están considerados hasta cuándo esperaremos”, agregó Graciela Alegría.

La demanda es de doce pacientes que requieren tratamiento diariamente. Los tipos de neoplasias con mayor incidencia son de cuello uterino, mama, gástrico, próstata y colon.

Exigen pago

La gestión para construir y equipar la Unidad de Mezcla se inició con el exdirector de Las Mercedes, John Joo Salinas. La empresa QING CHU HONDIN S.A. cumplió con la elaboración de tres productos: expediente técnico para el mejoramiento del servicio oncológico, el proyecto de inversión y expediente técnico para el equipamiento del mismo.

El costo del servicio es de 35 mil soles. La empresa cumplió con entregar los documentos pero hasta la fecha no se le ha cancelado este monto, originando que vía carta notarial exija cumplir con el compromiso económico.

“He conversado con los asesores y me dicen que la OCI les solicita información, pero no tengo nada que ver con esa investigación. Después me dicen que no me pueden pagar porque esos proyectos no los van a elaborar, tampoco tengo responsabilidad. Los proyectos tienen la conformidad y nunca los observaron”, manifestó el gerente de la empresa, Ricardo Sandoval Aponte.