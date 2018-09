Chorrillos: veterinaria hace económico anuncio para mascotas

La posta veterinaria Tarpuy de la Universidad Científica del Sur (UCS) anunció consultas gratuitas para perros y gatos para el mes de setiembre.

La veterinaria del distrito de Chorrillos ofrecerá consultas gratuitas en las especialidades de medicina general, alternativa, dermatología y oncología entre el 18 y 21 de setiembre.

Además, bajo el marco de celebración por el cuarto aniversario de creación institucional, la posta también brindará el servicio de desparasitación interna y externa para las mascotas.

Según informó la casa de estudios, la atención para el martes 18 de setiembre será desde las 9 a.m. a 11 a.m. en la especialidad de medicina general, de 11 a.m. a 12 m. en medicina alternativa.

En tanto, para el miércoles 19 de setiembre, la atención en la especialidad de dermatología será desde las 9 a.m. a 12. El jueves se atenderán las especialidades de medicina general y oncología, respectivamente, y el viernes 21 será dedicada exclusivamente a la atención de felinos.

Cabe resaltar que las atenciones serán previa inscripciones al número teléfono 910-157-389.

La posta veterinaria Tarpuy se inaguró el pasado 24 de setiembre del 2014, la cual es dirigida por el docente Jesús Chanamé, coordinador de Responsabilidad Social de la carrera de Medicina Veterinaria de la UCS, además de los alumnos de la misma casa de estudios.