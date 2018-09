Mujer donó pasajes a venezolanos para que lleguen al entierro de su hija

Una pareja de venezolanos que arribó al país huyendo de la crisis política y social que está azotando al suyo, atraviesa uno de los peores momentos de su vida, pues su hija de 11 años que se quedó en el país llanero falleció el último miércoles.

Por este motivo, un matrimonio de extranjeros, identificados como Jhorkys Álvarez y Elsa López, se ubicaron en las instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez con una lata con el fin de recolectar donaciones y regresar a su país para enterrar a la menor.

A las horas que el caso se conociera, una mujer, que prefirió no identificarse, donó los pasajes que la pareja de venezolanos anhelaba tanto. Un vuelo a Caracas y luego a San Cristóbal permitirá que los extranjeros se puedan reunir con sus otros dos hijos, y dar el último adiós a la menor de 11 años.

"Gracias a Dios, por medio de ustedes, una señora nos colaboró, nos regaló el pasaje a mi esposa y a mí. Salimos ahora a las 3 de la tarde hacia Venezuela a darle la última sepultura a la niña", señaló Álvarez.

El caso

El último miércoles la menor de 11 años, quien se quedó en Venezuela a cargo de su abuela, encontró la muerte en un accidente.

Los padres, una vez enterados de la muerte de su menor hija, acudieron al Consulado de Venezuela ubicado en Perú para solicitar ayuda, sin embargo, les comunicaron que solo podían viajar en unos de los vuelos organizados por Nicolás Maduro y una vez que hayan firmado un certificado de hostigamiento en el Perú, acto que rechazaron.

"En mi embajada nos dijeron que teníamos que redactar un acta para dejar mal al Perú, (diciendo que) estamos pasando trabajo, que estamos pasando necesidades, que nos tratan mal… Son motivos que no quiero decir, porque hasta ahora me siento muy bien, es mentira todo lo que dice el gobierno de Maduro. Aquí yo trabajo, con lo poquito que me he ganado aquí mandé a buscar a mi esposa en Venezuela", afirmó Álvarez a RPP Noticias.