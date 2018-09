Venezolanos piden ayuda para regresar a su país y enterrar a su hija de 11 años[VIDEO]

Volver a empezar a construir un futuro lejos de su país no fue al parecer el reto más grande para una pareja de venezolanos que salieron de su país huyendo de la crisis, sino que ahora deben luchar para lograr regresar y así poder dar el último adiós a su menor hija quien perdió la vida esta semana.

“Queremos regresar a Venezuela porque la niña (su hija) tuvo un accidente, una yegua le pateó en la barriga y tuvo un derrame, entonces se puso mal, la pasan a un hospital de Colombia y por negligencia falleció el miércoles”, dijo entre lágrimas Yorquei Álvarez Oré a RPP Noticias.

Tras conocer la lamentable noticia, los esposos migrantes empezaron la recolección de fondos con una lata que lleva como recubrimiento una foto con su pequeña.

“Yo me me vine el 25 de agosto desde Táchira a reencontrarme con mi pareja para trabajar y poder mandar las cosas necesarias pues allá no contaba con un empleo, ya que para nadie es un secreto de la situación económica que tiene el país. Ayer me llamaron para darme la noticia que mi hija falleció”, indicó por su parte la madre Erika López.

Ellos han conseguido un poco de dinero, pero deben conseguir una serie de requisitos que les solicitan en la embajada de Venezuela.

De acuerdo al testimonio de los padres, el consulado les ha pedido que reunan un total de 100 personas para que se habilite un vuelo de retorno y además una carta firmada donde dejan mal parado al Perú, pedido al cual estos padres venezolanos se han negado pues ellos sienten que el país los ha recibido bien. Yorquei Álvarez Oré y Erika López también indicaron que tienen dos hijos más en Venezuela los cuales desean traer a territorio nacional.

Cabe resaltar que durante el tiempo que la pareja venezolana estuvo en el Aeropuero Internacional Jorge Chávez varias personas se acercaron para colaborar en la colecta.