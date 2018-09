La Libertad: donación le permitió seguir viviendo para cumplir sus sueños

En La Libertad. Zoila Luna Victoria Carranza ha vuelto a nacer. Dos trasplantes de hígado le han dado la oportunidad de continuar viviendo para consolidar sus sueños y el destino de Dios.

A sus 24 años ha recepcionado dos hígados: uno el 24 el mayo del 2014 y el otro el 22 de setiembre del mismo año.

“Yo tenía una enfermedad que me venía consumiendo desde los doce años. Entonces, a mí me trasplantaron (hígado) hace cuatro años. Una familia se solidarizó y me permitió seguir adelante”, relata a La República.

La joven tenía hepatitis que la llevó a la cirrosis hepática y eso a una etapa terminal. Estuvo internada en el Hospital Almenara (Lima) donde le hicieron el primer trasplante el 8 de mayo del 2014, pero debido a incompatibilidad se generó un rechazo, por lo que estuvo hospitalizada hasta setiembre de ese año cuando llegó el segundo órgano.

“Este es el segundo órgano que tengo y que me ha cambiado la vida. Me dio una nueva esperanza. Regresé a mis actividades, a una vida totalmente diferente a la que tenía cuando llevaba la enfermedad”, asevera.

La última palabra de donación la tiene la familia. Una persona puede consignar en el DNI que sí quiere donar, pero a veces la familia no está de acuerdo.

“Creo que todos deberíamos donar órganos, es darle esperanza a una persona delicada de salud. Es una luz que jamás se va a pagar”, enfatiza Zoila Luna Victoria.

En el marco de la Semana del Donante de Órganos y Tejidos, EsSalud La Libertad inició la campaña de sensibilizar y educar a la población sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos para incrementar el número de donantes y así salvar muchas vidas. Su lema es ¡Dona Órganos, dona Vida!

José Carranza Castillo, gerente de la Red Asistencial La Libertad, refirió que solo en EsSalud, a nivel nacional ,se encuentran en tratamiento de diálisis crónica 11,500 pacientes, número que aumenta en 8% cada año.