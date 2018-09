Sullana: despiden de “manera arbitraria” a trabajadores de la salud

Servidores contratados bajo la modalidad CAS por la Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna (región Piura) denunciaron un despido arbitrario por parte de la mencionada institución. Indicaron que fueron de laborar pese a que gran parte de los contratos culminan a fines del mes de noviembre.

Los afectados serían 135 trabajadores que ganaron una plaza mediante concurso CAS realizado en enero para laborar en los centros de salud de la periferia. Señalaron que la convocatoria para enfermeras, obstetras, médicos, tecnólogos, personasl asistencial y administrativo señalaba que el contrato de trabajo era hasta el 15 de noviembre -en algunos casos- y 30 del mismo mes.

Sin embargo, la mañana del jueves llegó una carta de despido a los establecimientos de Sullana, Bellavista, Talara, Paita, Tambogrande, Las Lomas y Ayabaca; donde además se les agradecía por los servicios prestados.

“Estamos aquí en la nada sin contrato con un despido arbitrario. Hay muchas irregularidades. A nosotras no nos han evaluado para decirnos que no cumplimos con las metas. Entonces si es así toda la Subregión estaría mal al no cumplir con las metas”, remarcaron las despedidas.

También denunciaron que a la fecha no han firmado un contrato para trabajar de manera formal. Solo se presentan con una carta y recién al finalizar el trabajo firman el documento.