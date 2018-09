Joven denunció que doctor la amenazó tras quejarse ante SuSalud por malos tratos [VIDEO]

Una joven madre de familia identificada como Brenda Horrillo, de 24 años, denunció que recibió recibido amenazas del doctor Alejandro Machado Núñez, del Hospital de Ventanilla, luego que se quejara ante la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) por malos tratos.

Según contó la joven, el lunes acudió al Hospital de Ventanilla para atenderse en diferentes especialidades. Sin embargo, cuando le tocó su cita con el doctor Machado Núñez empezaron los problemas.

La joven indicó que el doctor la maltrató cuando se acercó a preguntarle por una supuesta demora en la atención, por lo que procedió a realizar una queja ante SuSalud.

Dos días después, el propio doctor la llamó por teléfono y la amenazó por haber presentado la queja. “Me dijo que aparte de pediatra es abogado y me va a demandar por difamación”, refirió.

La joven mostró su malestar porque señaló que SuSalud le facilitó su información personal al doctor Alejandro Machado, quién la amenazó por teléfono. "Me llamó y me dijo que no sé con quién me he metido, que voy a salir muy mal en todo esto", señaló.