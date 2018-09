Clínica Good Hope: padres de bebé con principios de neumonía denuncian negligencia médica [VIDEO]

Los padres de una bebé de dos meses denunciaron una presunta negligencia médica en la Clínica Good Hope, ubicada en Miraflores, donde la menor ingresó el domingo por un resfrío. Ambos aseguraron que su hija recibió una atención deficiente, lo cual ha comprometido la salud de la menor.

Edward Ruiz, padre de la bebé de dos meses, denunció que en la Clínica Good Hope se cometió negligencia médica con su hija. Según señala el padre de familia, desde que su hija ingresó ha tenido una atención deficiente, al punto que la salud de la menor se ha comprometido y ahora tiene principios de neumonía.

“Mi hija no ha sido atendida adecuadamente desde el primer día que ha llegado. No se le han hecho los exámenes correspondientes. (...) Mi hija entró sin fiebre y he tenido que comprar un termómetro, para poder medirle yo la fiebre, ya que (la clínica) no cuenta con ese medio ni con un médico especialista”, dijo Edward Ruiz a RPP Noticias.

Según su testimonio, recién después de que hizo pública su denuncia, su hija fue atendida por personal de la clínica Good Hope, pero igual de una manera deficiente. El padre de familia contó que el médico le recetó medicamentos específicos, pero no había personal adecuado para poder administrárselos.

A demás, acusó que ha sido amedrentado por personal de seguridad de la clínica Good Hope por haber hecha pública su denuncia y que, incluso, intentaron desalojarlo del lugar pese a que su hija sigue internada.