Tumbes: Extranjero captura e increpa a ladrón por no ganarse la vida honradamente[VIDEO]

Un presunto ladrón intentó robar a un ciudadano venezolano pero se llevó una gran sorpresa cuando el hombre que intentó victimar lo capturó y hasta le dio un sermón recriminándole por cometer el delictivo acto en Tumbes.

Todo sucedió al promediar las cuatro de la tarde de los primeros días del presente mes, cuando el migrante llevaba a cabo sus actividades laborales con total normalidad en un taller de soldadura, cuando fue alertado que el sujeto identificado como José Eriberto Martínez, conocido en el mundo del hampa como ‘Josecito’, le intentaba extraer uno de sus instrumentos de trabajo, entonces el venezolano actuó con rapidez y lo logró capturar.

Luego, con ayuda de los transeúnetes lo amarró a un poste y posteriormente le llamó la atención por no ganarse la vida honradamente. “Un mes y quince días caminé para venirme acá a trabajar con mi familia. (...) ¿Yo me vine de Venezuela caminando para acá para que tú me robaras? Yo me vine de Venezuela caminando para trabajar para ganarme la vida, para ganarme la plata sudada”, indicó el extranjero quien en su país formó parte de la Guardia Nacional, el equivalente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo se puede ver cómo el extranjero golpea en la cabeza indicándole que guarde silencio hasta la llegada de los efectivos policiales.

No obstante, a pesar de la acusación del extranjero y del testigo de los lugareños, el sujeto fue liberado horas después de haber sido conducido hasta la comisaría de Andrés Araujo Morán.