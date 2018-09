Versus Electoral: Freddy Cabrera vs. Ángel Narcizo Carlos [VIDEO]

Candidatos a la gobernación regional de Lambayeque, Freddy Cabrera Alarcón de Perú Patria Segura (PPS) y Ángel Narcizo Carlos Céspedes Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), participaron del programa de señal digital Versus Electoral, una propuesta del diario La República . Ambos dieron a conocer sus iniciativas en el ámbito social, económico, ambiental e institucional.

¿Por qué quiere ser gobernador regional?

El candidato Ángel Narcizo mencionó que sus intenciones de ser autoridad son porque “viendo la crisis moral y económica y social que cada día viene agobiando a nuestra sociedad. Eso mismo nos anima a participar, soñamos y queremos una región culta, una región con principios morales, en donde los pobladores todos seamos una región moderna, eso anhelamos. Y fortalecer las familias que cada día van de más a menos, y nosotros como organización política anhelamos una región próspera, culta y transparente.

A su turno, el candidato Freddy Cabrera expresó que quiere ser gobernador porque “viendo la circunstancias de la vida y de la problemática que viene pasando la región años tras años, gobiernos tras gobiernos, en la decadencia a la que está llegando; si bien es cierto hay la voluntad de hacerlo, es que con la preocupación de la población me animó a llevar a cabo esta campaña electoral. Ruego a Dios y a la población que si me apoya no descansaré para trabajar día y noche para lograr hacer más trabajo del que vengo haciendo porque tengo más de 16 años haciendo trabajos con obras de producción.

¿Qué acciones concretas han elaborado para mejorar el tema de la salud en la región?

El representante del FREPAP detalló que proponen ejecutar e implementar esta infraestructura en cuanto a los centros de salud, y una parte del fondo del desarrollo regional se invertirá y gestionar porque hay hospitales que falta personal porque no se le está dando la debida atención, y para ello gestionaremos a través del Ministerio de Salud, incluso para dotación de medicamentos y farmacias gestionaremos y quizá hasta con organizaciones privadas para abastecer y dar capacitación masiva a los médicos.

Su contrincante electoral respondió que en su gobierno la mejora de la salud está relacionada con el sector agrícola. “Nosotros tenemos que prevenir las enfermedades y para prevenir hay que tener una mejor alimentación. Tenemos que trabajar con el agro porque hay fertilizantes que se les está colocando a los alimentos. Si implantamos productos orgánicos vamos a prevenir muchas enfermedades y recuperar nuestras defensas. Vamos a implementar centros de Salud evitando que haya mala atención en zonas más necesidades”, propuso.

¿Usted tiene la experiencia para manejar una región tan compleja y con muchas varientes como es Lambayeque?

El candidato del PPS respondió ser un profesional que tiene “tres carreras, soy empresario y manejo todas las cosas como lo que es, una gerencia. La institución que es la gobernación regional ahí tiene que manejarla una persona que tenga conocimientos de gerencia. Tenemos que contar con un equipo técnico, el mismo equipo técnico y mi persona hemos elaborado el plan de trabajo, acá no hay un plan copiado”.

Por su parte, Ángel Narcizo sostuvo tiene 26 año trabajando en el sector Educación y “desde muy joven he sido encargado de la dirección y hemos gerenciado la institución (educativa) , y ofreceremos la honradez, honestidad y transparencia, porque creo que tenemos los principios bien formados, y también tenemos un equipo técnico con personas probas, hornadas y sinceras que lucharán contra la corrupción porque eso es lo que tenemos que enfrentar con esta lacra social”, puntualizó.

Mira el debate completo en este enlace: