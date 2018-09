Congresistas de Arequipa dicen que no hay sustento para firma de la adenda 13

Parlamentarios de Arequipa consideran que el informe de Contraloría, que advierte riesgos en la firma de la Adenda 13 del proyecto Majes Siguas II, es suficiente para hacer inviable la propuesta.

Con base en observaciones de la supervisora del proyecto, Nipon Koei Co. Ltd., Contraloría concluyó que no existe suficiente sustento técnico para aprobar la adenda planteada por la concesionaria española Cobra, para cambiar los canales de la irrigación por tuberías. La modificación costaría 107 millones de dólares al Estado.

El congresista oficialista Sergio Dávila señala que el informe es determinante: "No justifica el cambio de canal a tuberías". Incluso considera que los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes evalúan la adenda, serían negligentes en dar un visto bueno a pesar de la advertencia de Contraloría.

Añadió que el informe debe ser considerado por los consejeros regionales, pues finalmente ellos votarán por su viabilidad.

"No hay sustento técnico para el cambio, como ya se advirtió", enfatizó el congresista Horacio Zeballos. Pidió a la gobernadora regional, Yamila Osorio, tomar en cuenta el informe de Contraloría.

Mientras que Justiniano Apaza sostuvo que el informe demuestra que hubo favorecimiento de funcionarios regionales a la propuesta de Cobra. Considera que Majes II debe seguir ejecutándose bajo el actual contrato y que debe exigirse a Cobra cumplir el cierre financiero.