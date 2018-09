Lambayeque: PSI pagó cerca de S/4 millones por trabajos sin ejecutar

En Lambayeque. La Contraloría General de La República (CGR) detectó serias irregularidades en la obra de descolmatación del río La Leche-tramo II, que implican tanto a contratista y supervisor como al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI). Este proyecto se ejecuta como parte de la Reconstrucción con Cambios, con un presupuesto de S/14 594 999,84.

Tal como se precisa en el informe de control concurrente n.° 706-2018-CG/CRLA-CC, la empresa Edicas SAC tenía bajo su cargo la elaboración de la ficha técnica y la descolmatación del cauce de la mencionada cuenca. El encargado de supervisar sus avances sería el Consorcio VCHISA-GAV.

El órgano de control advirtió que el PSI pagó al contratista S/3 827 917,78 por actividades que no fueron ejecutadas en su totalidad, lo que generaría un potencial perjuicio al Estado. Es decir, los trabajos de habilitación de caminos, movilización de maquinaria y movimiento de tierras, no contaban con evidencia suficiente de haber sido concluidos como para efectuar el pago.

Otra situación de riesgo advertida por la CGR es que la empresa supervisora no cumplió con proveer la maquinaria y equipos que ofertó durante la licitación. Además, no revisó o aprobó los metrados y planos post ejecución, no presentó un informe con su declaración jurada de supervisión ni tampoco precisó si el contratista terminó con la actividad. Esto evidencia que el PSI no cauteló el cumplimiento del contrato, lo que ocasionó que se pague sin sustento y se inicie el procedimiento de recepción a pesar de que la obra no había concluido.