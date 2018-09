Piura: evidencian irregularidades en obra de agua y alcantarillado en Morropón

Al menos tres riesgos fueron evidenciados por la Contraloría en una obra de mejoramiento de agua y alcantarillado, cuya inversión demandó una inversión pública de más de tres millones de soles, y se desarrolla en la localidad de Tamboya, provincia de Morropón (región Piura).

En un informe detallado, el órgano de control estatal dilucidó que la problemática se presenta en la empresa contratista a cargo de la obra no ha renovado la carta de fiel cumplimiento, hecho que podría ocasionar que la entidad quede desprotegida a algún eventual incumplimiento.

Asimismo, que no se aprobó una ampliación extemporánea, generando el riesgo de no cobrar penalidad en caso incumplimiento en los plazos de ejecución. Y, que la entidad no registró información del avance físico y financiero en el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras), generando el riesgo de afectar la legalidad y transparencia de la ejecución de obras públicas.

Al respeto, la obra debió ser entregada el 28 de abril de 2018, sin embargo la comuna de Morropón aprobó ampliaciones en los plazos.

El informe, elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control, conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control.