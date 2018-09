Los Olivos: agreden a joven motorizada tras ser confundida con delincuente [VIDEO]

Indignante. Una joven de 24 años fue agredida por una pareja de esposos que la confundió con un delincuente. Una grave confusión que llevó a la víctima a la comisaría. El hecho ocurrió en Los Olivos.

Yuliana Machado Rivera reveló que se dirigió en su motocicleta a recargar su celular en una bodega de la cuadra uno de la calle Villa Sol, cuando una pareja de esposos le recriminó el robo de una cartera. La joven se negó, pero los acusadores no le creyeron, la insultaron y golpearon.

“Tú me has robado mi cartera, tú la has agarrado, devuélveme mi cartera”, fueron las palabras de la pareja de esposos, según dijo la joven a Latina.

La joven motorizada afirmó que el hombre la jaloneó y la bajó de su vehículo. Luego, fue trasladada a la comisaría Laura Caller en Los Olivos.

Sin embargo, en la dependencia policial, la pareja de esposos se rectificó y aseguró que se trató de una “confusión”. Ellos indicaron que el ratero tenía las mismas características físicas que la joven motorizada.

“Nos equivocamos, lamentablemente tienen las mismas características. Todo fue una equivocación”, declaró la presunta agraviada.

Tras varias horas de estar intervenida por la Policía, la joven motorizada fue puesta en libertad y quedó en calidad de citada.