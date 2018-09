Arequipa: Juzgado da la razón a empresa, pero ordena continuar con SIT

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa dio la razón a la empresa de transporte Señor del Gran Poder "Monterrey C", en cuanto a las irregularidades en el segundo proceso de licitación del Sistema Integrado de Transportes (SIT). Sin embargo, calificó el daño como irreparable y no vio la necesidad de retrotraer todo el proceso. Solo advierte a la comuna provincial de no volver a incurrir en falta.

La resolución de la Sala no salva del todo al municipio. Dispone, además, que se remitan copias a la Contraloría General de la República para que proceda con las sanciones administrativas del caso.

Con esto, las rutas que ganaron la segunda licitación podrán continuar con la implementación de sus unidades.