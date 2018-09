Muchacha es baleada por policía celoso, pero en comisaría la acusan de suicida[VIDEO]

Una joven de solo 19 años ha hecho una seria denuncia en lo que parece ser un nuevo caso de violencia de género e intento de feminicidio pues un ella afirma que su ex pareja, integrante de la Policía de Nacional del Perú (PNP) le disparó dejándola gravemente herida en el hombro.

La víctima contó a RPP que el violento episodio comenzó cuando ambos se encontraban juntos y ella recibió un mensaje de una de sus amigas donde la invitaban a una cena de reencuentro escolar, por lo que el agente de tránsito identificado como Bruce Lee Sevillano Pardave de 21 años preso de los celos le cortó la señal de internet que él le compartía.

No obstante, a pesar de la violenta actitud del hombre, la joven siguió conversando con sus amigas a través de una llamada confirmando su asistencia al evento. Fue ahí cuando ella se dio cuenta que su enamorado intentó jalar el arma por debajo de la cama por lo que se abalanzó sobre él y en el forcejeo el policía disparó resultando la muchacha herida en el hombro al punto de perder la conciencia.

La joven indicó que la actitud del suboficial de tercera no es sorpresa pues antes ella ya ha pasado por los mismos eventos.

“Siempre ha sido muy violento, muy impulsivo, muy celoso. Algo le molestaba y empezaba a insultarme y jalonearme en la calle”, contó la afectada de nombre Silvia Chávez Correa.

Pero no solo la agraviada acusa a su pareja sino también su padre quien ha acusado que en la comisaría no le quisieron recibir al denuncia cuando Sevillano Pardave agredió a su hija en una oportunidad anterior.

“El 30 de agosto ya le había dado un rodillazo a mi hija, entonces yo me voy a la comisaría Los Reyes, ahí la señorita que me atiende para sentar la denuncia me dicen que no (la aceptaría) porque eso se arregla entre enamorados. Le reclamé diciéndole que estaba ‘tapando’ (encubrir) al policía, todo porque son sus compañeros y mire lo que viene a suceder”, dijo el indignado padre.

Por ello, para el señor Chávez habría un claro encubrimiento al agresor por parte de sus colegas pues ahora cuando quiso nuevamente denunciar la violencia con arma de fuego, en una comisaría le habría dicho increíblemente que la culpa fue de la joven. “Había un suboficial haciendo el parte donde dice que mi hija se ha ido a su casa a suicidarse. Es algo ilógico”, contó hombre a RPP.

La familia pidió justicia y que se capture al culpable. Asimismo exigieron el pronunciamiento del ministro del Interior, Mauro Medina, por el mal elemento que representaría Bruce Lee Sevillano Pardave en la institución policial.