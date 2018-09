Comas: capturan a presunto asesino de adolescente que defendió a su padre en asalto [VIDEO]

Una semana después del asesinato de un adolescente de 17 años, quien intentó defender a su padre en un asalto, en Comas, el supuesto autor del crimen fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según agentes del orden, el sujeto, quien fue identificado como Jhonatan Enrique Dulanto Guarníz, de 19 años, pertenece a la banda "Los carachozos del kilómetro 11", y fue detenido por tráfico ilícito de drogas, tras encontrarle 80 ketes de pasta básica de cocaína y 10 sobres de marihuana.

Tras su captura, Jhony Apolinario, padre del menor asesinado, manifestó que fue llamado en la fiscalía para que reconozca si el sujeto participó en el asalto.

"No sé qué pasará por su cabeza. Yo le he dicho que lo perdono, pero él es bien frío. No sé cuántas veces habrá hecho esta maldad", declaró el padre para Panamericana Televisión.

Jhonatan Dulanto Guarníz permanece detenido en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Comas.

Como se recuerda, el último miércoles, Jhony Apolinario repartía mercadería en la cuadra 2 del jirón Tarma, junto a su hijo y un ayudante, cuando fueron víctimas de un asalto.

El adolescente de 17 años salió en defensa de su progenitor, y cuando los delincuentes se percataron que tenían poco dinero, uno de ellos disparó contra él, apagando su vida de inmediato.

El crimen fue registrado por cámaras de seguridad de una vivienda cercana al lugar del asesinato. Estas imágenes también ayudaron a la identificación del supuesto autor del crimen.