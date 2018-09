Incendios forestales causan alarma en la región de Cajamarca [VIDEO]

El jefe del cuerpo de bomberos de los Baños del Inca (región Cajamarca), Edson Román, informó que en los últimos días se han registrado un total de 16 incendios, de los cuales, hasta el momento, cinco de ellos no han sido controlados.

Según las primeras investigaciones, más de 3 mil hectáreas se vieron afectadas con los siniestros ocurridos en distintas partes de la región, en su mayoría provocados por personas de las zonas rurales, quienes creen en el quemado de pastos para adelantar la temporada de lluvia.

El represente de los bomberos indicó que actualmente existen tres zonas muy críticas, en donde los incendios no han sido aún controlados por falta de apoyo y equipo. “En Cajabamba tenemos más de 250 hectáreas quemándose, en San Juan se han reportado 25 hectáreas y Río Seco se ha controlado al 50%, tenemos 3 focos muy grandes”, precisó.

Asimismo, expresó su preocupación respecto a la actitud de las autoridades distritales y provinciales, que al parecer no se han ocupado por atender estos casos. “Desde la mañana estamos coordinando con el COER del gobierno regional, donde les decimos que las autoridades no han querido contestarnos. Estamos llamando a todos para poder avanzar. No tenemos equipos, ya no tenemos nada”.

Los bomberos exhortaron a la comunidad cajamarquina a tener en cuenta las precauciones del caso para así evitar futuros incendios. Además, solicitaron la ayuda de población recaudar donativos como como agua mineral y productos enlatados y no perecibles. Los hombres de rojo requieren apoyo de personal y equipos, desde guantes hasta uniformes.