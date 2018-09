Fiscales habrían colaborado con “Los Malditos de la Reconstrucción”

Continúa saliendo a la luz indicios de que la corrupción se encuentra enquistada en el Ministerio Público. A través de la desarticulación de la presunta organización criminal “Los Malditos de la Reconstrucción” se supo que dos fiscales habrían colaborado con dicha mafia, teniendo como intermediario a un abogado que también fue detenido el último viernes.

Sobre ello un colaborador señaló que los fiscales Egberth Venegas Saravia y Christopher García Castillo se enfocaban en los procesos penales que tenían los integrantes de la presunta mafia. Uno de estos supuestos procesos es el caso de la usurpación agravada, donde se habrían adueñado de más de 380 hectáreas de terreno ubicadas en el centro poblado de La Quinta, en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana.

Según el informe de la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado de Piura, que estuvo al mando del allanamiento de 30 viviendas, el colaborador eficaz con clave FPCP15052018 declaró que el abogado Luis Miguel Vásquez Coronado –capturado junto a los demás miembros de esta supuesta banda– se encargaba de defender a los integrantes de la mafia en los procesos por usurpación que se les seguía.

Además, según indicó el colaborador, Vásquez Coronado era el encargado de “hacer tratos” con los fiscales Egberth Vengas y Christopher García, fiscal titular y adjunto, respectivamente. Ambos del Sexto Despacho de la Fiscalía Penal de Sullana.

ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Según las conversaciones telefónicas que mantuvo el abogado Luis Manuel Vásquez Coronado con Manuel Robinson Cisneros Atoche, quien se encuentra con prisión en el penal de Piura, habrían hecho referencia a 5 mil soles y varias hectáreas de terreno que entregarían al fiscal Egberth Venegas.

Robinson: Ya has arreglado con él o todavía no. No quiere nada.

Vásquez: No, mañana me va a decir, ya me dijo ya, lo de las hectáreas también, ojo…Eso sí, de las hectáreas de terreno sí, por si acaso.

Robinson: Ya, pero escúchame, o sea ya va a estar del lado de nosotros.

Vásquez: Mira, yo voy a estar temprano con él, me ha dicho que vaya a su despacho a las ocho y media… yo ya coordiné todo lo que yo quiero, ya le plasmé, ya me dice, ya.

Robinson: Bacán.

Vásquez: Todo lo que yo he querido ya se lo plasmé ya, porque él también, él me va a mandar a Christopher, a su fiscal adjunto.

Al respecto, Venegas descartó cualquier tipo de vínculo con la presunta organización. El fiscal se limitó a decir que desde setiembre del 2017 se le sigue una investigación sobre una usurpación de tierras en el sector El Yucal I y II y que se encuentra en etapa de formalización.

“Hoy en día es común que abogados de las partes tengan que tomar nuestros nombres para sacar provecho. Nosotros no tenemos nada que esconder y nos presentaremos en el momento que nos notifiquen, pero desde ya descartó ser parte de esta banda, descarto haber recibido dinero”, dijo Venegas Saravia.

PNP Y EP TAMBIÉN INVOLUCRADOS

Al parecer “Los Malditos de la Reconstrucción” habrían actuado a diestra y siniestra aprovechando que tenían estrechas relaciones con los policías Miguel Alexander Rivera Córdova, Walter Salazar Salcedo y Efraín Saúl Vera Camargo.

Cabe indicar que en la nómina también aparece el oficial del Ejército, Duber Iván Gamboa Herrera, sindicado de abastecer de armamento a “Los Malditos de la Reconstrucción”.

Instituciones toman medidas

Tras la captura de la peligrosa mafia, la Oficina de Disciplina de la División Policial de Sullana dispuso el cese temporal del empleo de los agentes involucrados. Además, en los próximos días se solicitará su pase al retiro por medida disciplinaria.

De la misma manera actuó el Ejército respecto a uno de sus oficiales involucrados. A través de un comunicado se informó que realizará en el más breve plazo, la investigación preliminar para deslindar y determinar las responsabilidades administrativas disciplinarias del oficial involucrado en la organización criminal. De esa manera, el Ejército asegura que se brindará toda la información a la Policía y la Fiscalía.