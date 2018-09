Se pronuncia actriz que participó en spot de Saga Falabella calificado de 'racista'

Luego de la polémica generada por el spot publicitario difundido por la tienda por departamentos Saga Falabella, los involucrados poco a poco salen a dar sus versiones sobre su participación en la controvertida grabación.

Esta fue el turno de una de las actrices que dio vida a las amigas que hacían el papel de 'roomates', en este caso a la mujer de cabello crespo. Se trata de Vanessa Zeuner, una joven dedicada al mundo de la actuación y con experiencia en comerciales desde el año pasado. Ella decidió pronunciarse a través de cuenta en Facebook donde lamentó que no haya podido percatarse del posible mensaje racista como muchos interpretaron el video.

"Luego de ver el comercial publicado, me di cuenta que se prestaba a dos tipos de interpretación, algo que lamentablemente no noté mientras lo filmamos. En ningún momento hubo intención de mi parte en perpetuar los prejuicios contra los cuales luchamos día a día la gente afro y las personas que no lo son pero que también se suman a la lucha", escribió la muchacha.

"Los que me conocen saben que en varias oportunidades he hablado al respecto y vivo tratando de concientizar a las personas a que nos tratemos siempre con respeto y amor sin importar nuestras diferencias. Definitivamente esto me sirve de experiencia, que si bien no existe una mala intención detrás uno debe ser más crítico y exhaustivo al momento de participar en un contenido que tenga repercusión en la sociedad", agregó Zeuner más adelante en Facebook.

Tras la divulgación del spot, varias organizaciones que defienden los derechos de la comunidad afroperuana en el país salieron ha exigir las disculpas respectivas, por lo que a través de Facebook, la misma Saga Falabella emitió un comunicado disculpándose y anunciando el retiro del clip. Asimismo, el Ministerio de Cultura también pidió la rectificación del caso.

En esa línea, Zeunder indicó que se debe luchar contra los prejuicios en el país. "Rescato el apoyo que se está generando hacia la comunidad afro y la concientización de los prejuicios que vivimos día a día por ser “diferentes”. Creo que si trabajamos todos juntos podremos lograr grandes cambios, cambios que nos permitirán ser más humanos", finalizó en Facebook.

Aquí el video de la polémica subido en Facebook.