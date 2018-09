Piura: liberan a sujeto que agredió brutalmente a su joven pareja

Día a día incrementan los casos de violencia contra la mujer dentro del mismo núcleo familiar, y el norte del país se constituye en la macrorregión que almacena gran número de estos casos. En la provincia de Talara (región Piura), un presunto caso de arranque de celos propició que un hombre agreda con fiereza a su joven pareja.

Patadas y puñetes llovieron contra Johana Nicole Benites Vargas (21), quien solo atinó a defenderse como pudo. Sin embargo, el acto no la amilanó, y mucho menos cuando se enteró que el Ministerio Público y agentes policiales a cargo de la investigación dejaron en libertad a Andy Ventura Sierra Valverde (30) pese a lo evidente de la agresión.

“Me ha golpeado por todo el cuerpo. Decía que me iba a matar, y no contento con eso destrozó todas mis cosas y se llevó toda mi ropa, la de mi hijo, así como dinero en efectivo”, explicó con lágrimas en los ojos producto de la rabia y desesperación.

Ella no ocultó su malestar por la desprotección ante la cual quedó expuesta debido al desentendimiento –adrede o no– de los representantes de las entidades estatales, quienes no hicieron mucho por retener al sujeto.

“Pese a las evidencias, y pruebas, la fiscal ordenó la libertad del agresor. Además, de la comisaría me llamaron para que vaya a cambiar mi declaración porque me iban a dar una reparación civil. Esto no lo voy a tolerar”, enfatizó la indignada mujer.

Fuentes allegadas a la Fiscalía explicaron que el resultado del médico legista no ameritaba que Sierra Valverde continúe detenido, pero que el proceso sigue.