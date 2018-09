Chiclayo: reponen a exgerente en empresa Tumán pero no podrá ejercer su función

De acuerdo al mandato judicial del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo de reposición laboral en la Empresa Agroindustrial Tumán, el exgerente, Jorge Rodríguez Gálvez no podrá ejercer su función como tal, debido a que el Primer Juzgado Civil de Chiclayo resolvió al momento de instalar a la actual administración judicial, que los Órganos de Gobierno y la Gerencia General en la empresa azucarera queden suspendidos en sus funciones, por lo tanto no podrá ser inscrito ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) al no tener las facultades para el ejercicio de dicha función.

La diligencia programada para las 10.30 de la mañana estuvo a cargo de la Secretaria Judicial del IV Juzgado Civil de Chiclayo, Margot Olivares Torres, quién tras acudir a la Comisaría de Tumán para las garantías policiales se dirigió a la agroindustrial a fin de cumplir con esta medida dispuesta por el juez, la misma que debía ejecutarse ante la Administración Judicial vigente.

El clima en los exteriores fue de tensión, ya que como se recuerda el pasado 20 de julio, Rodríguez Gálvez hizo su ingreso para su reposición a la agroindustrial después de desarrollarse hechos violentos, sin embargo no tuvo validez por no realizarse ante la actual administración.

Durante la suscripción del acta de reposición se dejó en claro que el cargo de gerente general está suspendido en sus funciones y cuya dirección estará bajo la administración judicial, asimismo no podrá ser registrado ante SUNARP por no estar facultado de ejercer el cargo como gerente general, y dicha institución observará su inscripción.

Además de ello, se detalló que personal ajeno a la empresa se encontraba apostado en los exteriores de la agroindustrial portando palos y piedras, constituyendo un riesgo para la integridad de los trabajadores que se encontraban adentro de las instalaciones del directorio de Tumán.