Elecciones 2018: rechazan pedido de exclusión de Virgilio Acuña

El pedido de exclusión del candidato al Gobierno Regional de Lambayeque por el movimiento político Primero Lambayeque, Virgilio Acuña Peralta, presentado el pasado 3 de setiembre del presente año, fue desestimado por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo (JEE).

La entidad fiscalizadora de los procesos electorales hizo de conocimiento público, que el candidato y excongresita, seguía en carrera electoral. A través de la Resolución N° 02080–2018, el JEE refirió que no hay lugar para la exclusión de oficio presentada en mérito a la nota informativa N° 024–2018, evidenciada por la fiscalizadora de hoja de vida, en la que se advertía que Virgilio Acuña no había consignado bienes en su hoja de vida”.

El candidato de la garza mostró su satisfacción ante la decisión del JEE, asimismo, precisó que si había declarado todos sus bienes, por lo que esperaba que la solicitud de exclusión fuera rechazada a penas se presentó ante el organismo.

“Aquellos bienes que el Jurado había observado ya fueron transferidos hace varios años y otros son derechos de herencia que comparto con mis hermanos y que por tanto no podía declarar como míos, porque no me pertenecen en su totalidad y además no los administro yo”, declaró el candidato regional.