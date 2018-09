Peruana que subrogó vientre a chilenos: “Solo quería que sean felices” [VIDEO]

Rompió su silencio. La ciudadana peruana que subrogó su vientre a una pareja de chilenos para la fecundación de una pareja de gemelos accedió a una entrevista con la periodista Milagros Leiva durante la emisión del programa ATV Noticias Edición Matinal.

La mujer identificada con el nombre ’Isabel’, quien no deseo mostrar su rostro a las cámaras de televisión, se mostró apenada por la situación de los esposos Rosario de los Ángeles Madueño Atalaya y Jorge Tovar Pérez, quienes se encuentran acusados de presuntamente cometer el delito de trata de personas cuando intentaron sacar del país a una pareja de bebés gemelos el pasado 25 de agosto.

“Es una injusticia, es algo horrible verlos así a ellos que no han cometido ningún delito, solo querían ser padres y ahora que lo son mira cómo están, los han tratado así, muy mal. A veces no creo en la justicia humana, sino en la divina”, contó a Leiva, quien no aguantó la sensible escena y rompió en un conmovedor llanto.

Entre lágrimas, la joven enfermera volvió a sostener su posición sobre que la paternidad de los niños les pertenece a los extranjeros y no a ella, ya que prestó su vientre como un acto de solidaridad. "Yo soy madre, sé la felicidad que uno siente al tener un hijo. Solo quiero que sean felices”, dijo.

‘Isabel’ narró que el parto de los neonatos se adelantó debido a ciertas complicaciones, este fue a través de una cesárea, por lo que no pudo ver el emotivo encuentro de los gemelos con sus padres debido a que aún estaba recuperándose.

Como se recuerda, los esposos del vecino país fueron sentenciados a doce meses de prisión preventiva por un juzgado del Callao a pedido del Ministerio Público que investiga el presunto delito de trata de personas en la modalidad e compra de niños.

Tras conocerse el complicado caso, diversas voces se han hecho escuchar, como el pedido escrito de quince parlamentarios quienes consideraron como injusta la detención preliminar de los chilenos por considerarlo excesivo y arbitrario.

"Desde el Congreso, nos comprometemos a trabajar de forma inmediata un marco normativo sobre la materia, para evitar que los vacíos legales permitan injusticias como esta, que atentan contra la dignidad y derechos fundamentales de las personas", se pudo leer en una parte del pronunciamiento.