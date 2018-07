César Hinostroza anuló sentencia de 20 años a mexicano condenado por narcotráfico

El 23 de septiembre de 2016, el juez César Hinostroza Pariachi anuló la sentencia de 20 años impuesta al ciudadano mexicano Carlos Arredondo Pérez, hasta entonces vinculado a una red internacional de tráfico de drogas que en setiembre de 2010 trató de sacar tres toneladas de cocaína a bordo de la embarcación "Tlaloc" en Arequipa y ordenó un nuevo juicio oral.

Puedes leer: Atrapan a ‘Los Camaleones de Lima’ y frustran robo en sede del Banco de la Nación

De acuerdo al expediente R.N. N° 2247-2015, Hinostroza Pariachi, juez dirimente, anuló la condena al considerar que no había una prueba que determine, más allá de toda duda razonable, la participación de Arredondo Pérez en esta organización y que debido a la falta de la constatación de la autenticidad del contenido de las interceptaciones telefónicas realizadas al imputado por la policía "se ha procedido un vicio in procedendo, por lo que es del caso anular el juicio y ordenar, respecto de dicho procesado, la retroacción de actuaciones a fin de que se actúen otras pruebas válidas: pericia y/o prueba testifical (policías vinculados a la OVISE y a la transcripción de las grabaciones)"

Hinostroza sustentó su posición en base a que Arredondo fue el único que no aceptó como suyas ninguna de las interceptaciones telefónicas, las cuales se realizaron sin presencia de un fiscal, y que estas además no fueron ratificadas por los policías que la realizaron, ni tampoco se autenticaron las voces con el testimonio de los interlocutores con pericias técnicas.

"que ante la falta de actividad probatoria para atribuir las conversaciones telefónicas intervenidas al imputado Arredondo Pérez, el vacío probatorio no puede salvarse excluyendo de plano esas actas de transcripción. En efecto si bien existen determinados datos indiciarios de cargo estos no son suficientes, por ahora para concluir que está vinculado a la organización internacional de tráfico de drogas, cuyos integrantes en su mayoría ya han sido condenados. No existen indicios anteriores sólidos ni concomitantes seguros, de modo que pueda inferirse, con certeza que intervino en los hechos con el encargo final de consolidar el traslado de la droga a México. Existe sobre el particular un vacío probatorio que no puede cubrirse con la prueba existente hasta el momento. La falta de actividad probatoria, exigida por el imputado e imprescindible para el debido esclarecimiento de los hechos, obliga a la aplicación del artículo 299° del Código de Procedimientos Penales", señaló.

A juicio de Hinostroza, el ciudadano mexicano fue vinculado a la organización por haber tenido cercanía a los demás miembros de la banda durante las acciones de observación, seguimiento y vigilancia realizadas por la policía. Para la Fiscalía sin embargo tal convivencia en una finca no podía ser producto de una persona ajena a la organización más aún si estaban próximos a enviar un cargamento de droga.

El magistrado tomó esta decisión a sabiendas de que los demás coprocesados, el peruano Oscar Manuel Girón Gonzáles y los mexicanos José Angel Ramírez Talamantes, Raúl Rosales Sáenz, Horacio Velásquez Salas, Francisco Monroy Linarte, Jesus Soto Valencia, Juan Granados Montes de Oca e Isabel Jocobi Carrasco, esta última pareja de Arredondo, detenidos durante el fallido envío de droga fueron hallados culpables y sentenciados por unanimidad tras comprobarse su participación como parte de una misma banda.