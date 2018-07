Candidatos en Cajamarca se niegan a borrar pintas en sitios prohibidos

Algunos de los candidatos a la alcaldía provincial de Celendín, acordaron que no despintarán su propaganda electoral colocada en espacios prohibidos, a pesar que existe a la Ordenanza Municipal N° 011-2010-MPC/A, que establece sanción para quienes incumplan las normas.

Ese fue el acuerdo al que llegaron los líderes políticos quienes aspiran al sillón municipal, luego de concertar en una reunión convocada por el reactivado Frente de Defensa por los Intereses del Pueblo de Celendín (Fedipcel), donde tomaron partido representantes de ocho tiendas políticas, entre ellos, los candidatos José Eloy, Ermitaño Marín, Julio Chávez, Secundino Silva y Guido Araujo.

PUEDES VER Cajamarca: capturan integrante de banda “Los Marcas de Chocano”



Contrariamente a lo expresado en reuniones anteriores su voluntad para retirar las pintas electorales de espacios prohibidos y mantener el ornato una la ciudad presentable con motivo de su fiesta patronal, haciendo caso omiso a los dispositivos legales del Jurado Nacional de Elecciones que regula la publicidad electoral.

Según le presidenta del Fedipcel, Laura Cachay Oyarce, la reunión fue suspendida por los propios candidatos en medio de actitudes negativas. “Han tenido una actitud infantil, incluso luego que se ha retirado la prensa, hubo candidatos que le buscaron cinco pies al gato, dijeron que esto no se va a cumplir, que es un sueño el borrar la propaganda política, que no tienen dinero; a pesar que existió la voluntad de la Municipalidad de Celendín en contribuir con la logística y la pintura. Al final acordaron no despintar ni una sola”, reveló la dirigente.

Opinó que los políticos de Celendín solo piensan en su bolsillo, tomando en cuenta que solo buscan llegar al municipio para no hacer nada por el pueblo. “Hoy nos damos cuenta que los que nos quieren gobernar no son más que monigotes disfrazados de cualquier cosa, pero no son personas decentes que merecen tener nuestro voto”, concluyó.