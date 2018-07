Niños y smartphones, ¿buena combinación? (Parte II)

La semana pasada hablábamos de la influencia que vienen ejerciendo los smartphones en los niños y niñas de entre 9 y 16 años, según las conclusiones del estudio “Net Children Go Mobile”, elaborado por la Universidad del País Vasco y el portal Red.es. Sin embargo, no hablamos de cómo se comporta su entorno al respecto, hoy completaremos la información.

El informe afirma que un 31% de menores ha sufrido cyberbullying mediante sus celulares inteligentes, habiendo aumentado esa tasa desde 15% en 2010. Asimismo, se afirma que 23% se sintieron “algo” o “muy disgustados” al respecto.

En tanto, un 11% de niños afirmaron que contactaron en la vida real con personas que conocieron por internet. El porcentaje creció desde 9% en 2010 y un 3% se sintieron “molestos” o “muy molestos” al respecto.

Por su parte, un 52% afirmó que vieron imágenes sexuales sobre un 11% que indicó lo mismo en 2010. Sobre ello, un 19% se sintieron incómodos. Un 31% de los mayores de 11 años también refirieron que fueron víctimas de “sexting” (recibieron imágenes sexuales de desconocidos), sobre un 9% reportado en 2010. La molestia que generó alcanzó el 14%.

De otro lado, el estudio también da cuenta de la mediación que realizan los padres al respecto del uso de smartphones de sus menores hijos. Por ejemplo, un 78% de padres hablan con los menores sobre el uso que le dan a internet.

También un 69% de los niños dijo que los progenitores hablan con ellos sobre qué hacer si algo los molesta mientras navegan; y un 68% es aconsejado sobre cómo comportarse con otras personas en línea.

Asimismo, un 25% reportó que sus padres les instalaron un programa de control parental en sus ordenadores o tabletas; mientras un 13% tienen instalado un programa en sus celulares inteligentes.

Como ven, aún queda mucho por hacer sobre el cuidado de los menores por sus padres, y más ahora que existe una brecha generacional (y tecnológica) importante.

Como afirma Lisa Damour en su artículo “Por qué tu hijo adolescente no quiere hablar contigo”, publicado en el New York Times, es importante no reaccionar impulsivamente con ellos, anticipar reacciones negativas y brindar apoyo en general no forzándolos a hablar.

Lo cierto es que el apoyo debe existir sí o sí, ya que a esa edad están más expuestos en el mundo digital. ❧