MTC reiniciará este martes entrega de brevetes en físico tras reclamos de usuarios

Desde hace varias semanas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no puede emitir licencias de conducir físicas por falta de insumos, por lo que viene entregando constancias impresas en un papel. Esto ha generado malestar entre las decenas de usuarios que protestaron ayer en el local principal de Lince.

“Me han dicho que no hay material para elaborar los brevetes, no hay plástico y nos dan un papel con un código. Imagino que esto ayudará, pues constantemente la Policía de Tránsito hace operativos en la calle y lo que nos dan no tiene fotografía y el código podría ser fácilmente adulterado”, dijo un usuario que acudió a revalidar su referido documento.

Los conductores indicaron que recién a mediados de agosto podrían canjear su licencia física. Hasta entonces deberán utilizar la constancia que les han entregado.

Al respecto, el MTC informó que el próximo martes 17 de julio se reiniciará la entrega de las licencias de conducir en físico a los usuarios de Lima Metropolitana que tramiten sus permisos de manera regular.

En tanto, el miércoles 18 se publicará el cronograma y la forma de entrega de licencias para aquellos usuarios que recibieron su constancia temporal con el código QR.

“Nosotros iniciamos un proceso de adquisición de los insumos para la emisión de brevetes, esto fue el año pasado en octubre, pero en febrero fue declarado desierto. La segunda convocatoria fue asignada a una empresa, pero la que perdió impugnó. Ha pasado el proceso y ya estamos en condiciones de entregar los brevetes el próximo 17 de julio”, informó Juan Cavero, director de Circulación del MTC.

problemas superados

Explicó que el pasado 6 de junio, el organismo supervisor notificó al MTC su resolución que confirma la adjudicación a la empresa ganadora.

El contrato con la empresa ganadora se firmó el 4 de julio. Por la impugnación mencionada, se tuvo que postergar la entrega de licencias en físico por un mes más.

El funcionario pidió a los ciudadanos que tramitaron una licencia de conducir que conserven el formato de la solicitud presentada o la impresión de la constancia temporal para que puedan realizar el canje por el documento físico. Los usuarios solo esperan no tener problemas con la policía.❧

La clave