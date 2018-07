Joven muere tras ser atropellado, pero fiscal lo cita para que declare [VIDEO]

Para no creer. El ciudadano peruano Bruno Alexandro Chávez Quispe, de 25 años, falleció el pasado 2 de junio, sin embargo, una fiscal lo ha citado para que declare en la investigación que busca aclarar el accidente que produjo su propia muerte.

Según la madre de la víctima, Leonora Quispe Martos, la fiscal de Nuevo Chimbote, Sara Chira Tello, ha convocado al fallecido para que declare en la investigación por el delito de “lesiones culposas”. El caso se abrió luego de que Chávez Quispe fuera atropellado en mayo pasado.

De acuerdo con la citación de la Fiscalía, el fallecido debía acudir a dar su testimonio hoy 12 de julio a las 10 de la mañana. La madre de la víctima había sido citada para una hora antes y se mostró indignada con las autoridades que investigan el caso.

La mujer denunció que la citación fue entregada en una vivienda que no era la suya. “Ya cumplió un mes (de su muerte) y recién me llegan los papeles en otra manzana. Dice para que declare por las lesiones cuando mi hijo ya murió. Me afecta demasiado, me indigna como lo citan y no sé a dónde puedo acudir”, indicó.

Según informó el diario La Industria, la Fiscalía dispuso iniciar una investigación preliminar de 60 días por el delito de lesiones culposas en agravio de Bruno Alexandro Chávez Quispe. También se pidió que el hospital regional Eleazar Guzmán, donde falleció, remita una historia clínica del joven.