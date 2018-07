Frontera norte del país de alto riesgo por ingreso de delincuentes extranjeros

Chiclayo. Fronteras peligrosas. Informes de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Diremin), así como de la propia Policía, consideran de alto riesgo para la seguridad los ingresos fronterizos del lado norte del Perú, debido al alto índice de migrantes que en los últimos meses se ha registrado y a la casi nula seguridad en los puestos fronterizos.

En el informe se explica que en la frontera norte con Ecuador y Colombia los controles migratorios son básicos y eso se debe a la falta de equipamiento que permita contar con una base de datos de criminales internacionales e incluso regionales, quienes aprovechan estas debilidades para ingresar al Perú y cometer sus fechorías.

El informe señala que un gran número de delincuentes ecuatorianos, venezolanos y colombianos, estarían en el país injertados con bandas criminales peruanas con las que habrían cometido una serie de atracos.

Los agentes de Inteligencia los responsabilizan de los últimos ataques a agencias bancarias e incluso de ataques a empresarios norteños a los que habrían despojado de fuertes sumas de dinero. Estos maleantes asestan un golpe y luego abandonan el país para evitar ser identificados y luego capturados.

Los investigadores revelan que aparentemente los criminales no estarían ocultando su identidad, pues como la Policía peruana no los conoce ni mantiene un registro de delincuentes internacionales, no temen ser capturados.

se sienten seguros

Los sujetos son conscientes de las carencias tecnológicas y de la poca preparación de la PNP, por ello se sienten seguros operando en el país. Revelaron que sus primeros ensayos los hicieron en el norte.

En la provincia cajamarquina de Jaén los maleantes atacaron a un empresario al que le robaron más de cien mil soles. Esa vez los delincuentes extranjeros fueron detenidos y ahora están encarcelados. Ese fue el primer ‘talanazo’ de su presencia. Después de eso dieron otros golpes más.

Ahora estos maleantes se encuentran operando en la ciudad de Lima, y hasta el momento la Policía no ha podido detenerlos. Cuentan con experiencia y apoyo logístico de sus pares.