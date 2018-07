Foronda recomendó a Yesenia Ponce pedir el levantamiento de su inmunidad parlamentaria

Ante el evidente hecho de consignar datos falsos en su hoja de vida sobre sus estudios de cuarto y quinto de secundaria, la congresista por Áncash María Elena Foronda Farro pidió a su colega de bancada (Fuerza Popular), Yesenia Ponce Villareal, que solicite que le retiren la inmunidad parlamentaria y que se le someta a las investigaciones de ley.

“El caso está en la Comisión de Ética del Congreso y sé todo lo que salió en los medios de comunicación, donde (ella) no tiene como sustentar. Yo creo que los más saludable para la congresista es que solicite directamente se le levante la inmunidad parlamentaria”, anotó.

“Ella no tenía por qué haber mentido (respecto a sus estudios), porque para ser congresista no es requisito tener estudios secundarios completos. No hay nada que justifique las mentiras”, sostuvo. De esta manera evidenciaba su total sentimiento de vergüenza ajena por Ponce Villareal, pues considera que lo acontecido es una acción que considera injustificable.

La Comisión de Ética de Congreso, presidida por Janet Sánchez, anunció que en 20 días tendrá listo el informe final sobre la investigación contra la representante de la bancada Fuerza Popular, Yesenia Ponce.

La parlamentaria no supo demostrar con quienes estudió los últimos años de la secundaria, sobre sus supuestos profesores y por el pago de 10 mil soles al director del colegio Mariscal Luzuriaga, a fin de obtener su certificado de sus estudios.