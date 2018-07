Partidos y movimientos regionales no filtraron a sus candidatos

José Víctor Salcedo

Edwin Chahua Bautista figura en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior (Mininter), acusado de cometer un doble crimen en 2015. A través del Programa de Recompensas, se ofrece 15 mil soles por su captura.

Pese a que tiene esa grave acusación, Edwin Chahua postula a la alcaldía distrital de Quiñota en la provincia de Chumbivilcas (Cusco) por el partido Somos Perú. ¿Cómo alguien con una acusación tan grave es candidato? ¿En Somos Perú no revisaron sus antecedentes?

Todo indica que Somos Perú no indagó sobre los antecedentes del postulantes en la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conocida como “Ventanilla Única”. En ella se puede acceder a información sobre sentencias, deudores judiciales, órdenes de captura, deudas tributarias, propiedades, deudas por arbitrios, multas, entre otros. Cada grupo político cuenta con licencia para obtener información pormenoriza de los aspirantes a un cargo de elección popular.

Un reporte de la Ventanilla Única hecho el 25 de junio muestra que pocos partidos y movimientos usaron este sitio para optimizar la selección en sus listas. Somos Perú, a nivel nacional, hizo apenas 260 consultas en la ventanilla para revisar la hoja de vida de sus candidatos.

El experto en temas electorales, Oscar Matuti, consideró que hay una irresponsabilidad de los partidos y movimientos al escoger candidatos sin usar esta herramienta, que podría ayudar a una mejor selección.

Panorama EN EL SUR

Tanto partidos como movimientos políticos le restaron importancia a la revisión al historial negativo de sus postulantes a diferentes cargos.

De 44 movimientos regionales del sur que participan en el proceso electoral, solo 32 usaron la Ventanilla Única para rastrear a sus candidatos. Los otros no hicieron ni una sola consulta (ver infografía).

Sin embargo, entre los que usaron el sistema hay un grupo que lo hizo apenas una, dos o tres veces. Otro grupo pequeño realizó hasta 569 consultas.

En Cusco, por ejemplo, consultaron solo una vez el Movimiento Etnocacerista y Unidad Indígena Amazónica. Inka Pachacuteq hizo 326 consultas, las más altas de todos.

En Arequipa, dos grupos consultaron una y dos veces; mientras que Arequipa Renace lo hizo 543.

En la región del Altiplano, el movimiento Poder Andino es el que más consultas hizo en todo el sur, con 569. En esa misma localidad hay tres movimientos que ignoraron la existencia de la ventanilla.

En Tacna, de ocho grupos regionales, solo cinco hicieron consultas. Banderas Tacneñistas y Movimiento Independiente Regional Fuerza consultaron 124 cada uno.

En la región Moquegua solo dos de siete grupos usaron el sistema. Los otros lo ignoraron. FIRME consultó 122 veces y Somos Cambio en 24 ocasiones.

IRRESPONSABILIDAD

El experto Óscar Matuti refirió que es responsabilidad de los grupos políticos llevar personas con pasado negativo en las fórmulas regionales y municipales.

“Al final es responsabilidad de las organizaciones políticas llevar a todos estos ciudadanos como candidatos. No revisar su pasado implica, por supuesto, una irresponsabilidad de los partidos y movimientos. Deberían hacer una evaluación minuciosa de cada candidato para incluirlos en las listas. Basta ver a nivel nacional la lista de los fujimoristas, parece que hubieran sacado sus candidatos de lugares poco recomendables”, refirió.

No obstante, sostuvo que legalmente la Ventanilla Única es referencial, su uso no es de obligatorio cumplimiento. “No puede servir de punto de determinación para ver si es que un candidato va a postular o no, quien determina eso es la organización política. Y es responsabilidad de ellos informarse y averiguar y efectuar todas la indagaciones necesarias sobre el postulante”, apuntó.

Quizá por esa omisión o decisión deliberada de los grupos políticos de no revisar el historial de sus candidatos, haya personas con condenas cumplidas, investigaciones por corrupción y lavado de activos integrando las listas electorales. ß