“Un líder de secta sabe cómo hipnotizar a sus víctimas”

¿Qué características tiene el captor de una secta religiosa y cómo logra convencer a sus víctimas?

El captor de una secta necesita tener cierta información previa, como que su víctima pasa por una crisis personal y no tiene la suficiente fortaleza para tomar una decisión firme. En el caso de un falso gurú, por lo general, es un personaje dotado de un gran carisma para poder convencer a sus víctimas, además de un gran ego.

¿Qué pasa con las víctimas que son captadas? Sufren pero no renuncian a los malos tratos.

El líder de una secta sabe cómo “hipnotizar” a sus víctimas y luego les hace creer que necesitan incorporarse a su secta y aceptar sus condiciones.

¿A pesar de que la joven Patricia Aguilar sabía que su familia la estaba buscando en España?

Es que le lavaron el cerebro, ellos son especialistas en eso. Además, es muy probable que la víctima tuviera un entorno no saludable, no adecuado para ella... como no tener el cariño de las personas que la rodean. Una persona saludable rara vez se deja captar por una secta, porque tiene criterio y sabe discernir lo que es correcto.

¿Qué diagnóstico tendría la víctima si se le hace un examen psiquiátrico?

No hay un perfil específico, pero la víctima por lo general presenta trastornos mentales e inclusive problemas de personalidad. Puede sufrir de depresión, problemas para adaptarse a su entorno, y estas patologías pueden ser aprovechadas por el sectario para captarlas y usarlas en su beneficio.

Y en el caso del líder de la secta, ¿qué diagnóstico tendría?

El perfil que se hizo a otros creadores de sectas señala que (estos) presentan un delirio de grandeza que puede asociarse a una personalidad esquizofrénica o un delirio de tipo religioso; el problema es que la persona no se da cuenta y no mide lo que hace. Estos líderes sectarios buscan la explotación de la vida sexual de sus víctimas, suelen tener varias concubinas.

En este caso sería un charlatán, pues ni la sede central de su secta lo reconoce...

Pero cumplió su sueño de crear una secta propia, se aprovechó de todos sus seguidores; esta es la vertiente que siguen estas personas, ser líderes, y sus víctimas no tienen la suficiente conciencia como para darse cuenta de sus actos.

¿Cree que las sectas en el Perú tienen una presencia que nos debería preocupar?

Sí, hay que preocuparnos. Hay una secta en el Perú a la que hasta ahora no se le ha juzgado por los actos de sus líderes, porque cuentan con poder económico y político; las otras sectas no llegan a ese grado de poder.

No hay ninguna regulación ni límites para la existencia de sectas.

Creo que debemos ser críticos, sobre todo con las sectas que cuentan con poder económico y político, considero que debe haber una regulación en la conducta de estas sectas, porque ellas no tienen el derecho de actuar como quieren, se debe regular las acciones de estos grupos y sus líderes.❧