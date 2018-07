Convenio entre Gobierno Regional de Arequipa y Construcción Civil en la mira

El consejero y presidente de la comisión de Infraestructura del Consejo Regional, Jacinto Rosas, pedirá que se evalúe el convenio firmado entre los trabajadores de Construcción Civil y el Gobierno Regional de Arequipa.



Dicho acuerdo fue suscrito durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Guillén. Establece que por lo menos, 60% de los trabajadores en una obra, deben ser del gremio de Construcción Civil.

Para el consejero Jacinto Rosas, este acuerdo fue realizado por puro populismo y con el ánimo de ganar votos. Consideró que genera muchos contratiempos como en el caso de la obra de la Variante de Uchumayo.



Otro de los inconvenientes es que no pueden exigir mejor rendimiento en su desempeño.

"Se piden mejoras, pero no vemos que los trabajadores laboren con mayor eficiencia. En la variante se pidió que trabajen hasta días no laborales, sin embargo, ellos pedirán que se les pague esas jornadas más ¿quién pagará estos costos? lo terminará haciendo el Gobierno Regional", finalizó.