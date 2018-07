Seis cosas que debes evitar después de un entrenamiento

El entrenamiento es sólo una pequeña parte para mantenerse en forma, pues los esfuerzos pueden verse saboteados si no se toman las decisiones correctas.

¿Tienes una rutina sana postentrenamiento que fomente los resultados que quieres? ¿O más bien lo das por sentado y crees que con entrenar basta? Evita realizar estas actividades y verás buenos resultados.

PUEDES VER Minsa y Mindef salvan vidas de pacientes a través de vuelos médicos

1. Olvidar hidratarte: La mayoría de personas sufre de deshidratación crónica, por lo que se debería beber agua constantemente. ¿Cuánta? Aproximadamente unos 30-35 ml por cada kilo de peso corporal, además de 500-1000 ml por cada hora de ejercicio que hagas. ¡Esto es particularmente importante si sudas mucho! Hidrátate antes, durante y sobre todo después de tu entrenamiento.

2. Comer calorías: ¡Una mala dieta no se arregla así como así! Las únicas personas que pueden comer realmente cuanto quieren son los atletas profesionales. Ellos entrenan durante horas y horas y tienen un metabolismo a prueba de bomba. Pero el resto tiene que cuidar los que come, ya que es crítico a la hora de alcanzar los objetivos.

Dale a tu cuerpo proteína que sea fácil de digerir, carbohidratos y un poco de grasa saludable para que pueda empezar a reparar los músculos y volver a llenarse de nutrientes lo antes posible. Una opción genial de aperitivo postentrenamiento es este plato de boniatos asados o este batido de proteínas.

3. Olvidar estirarte: El proceso de estiramiento y enfriamiento es una parte más de tu entreno. Los músculos responderán mucho mejor cuando los trates bien y les des el tiempo que necesitan para recuperarse.

4. No limpiar tu espacio de entrenamiento: Limpia el área en la que trabajas, ya sea la de trabajo o la de entrenamiento. No es nada agradable encontrarte las pesas tiradas por ahí, aunque nos haya pasado a todos. Este consejo es especialmente importante si haces entrenamientos con el propio peso o levantamiento de pesas en el gimnasio. Limpia el sudor de la colchoneta o de la máquina y asegúrate de que vuelves a poner las pesas donde las has encontrado.

5. Pensar que por entrenar puedes relajarte todo el día: Que hayas entrenado no significa que puedas relajarte durante el resto del día. Incluye movimientos en tu día a día: usa las escaleras, levántate de la silla de la oficina cada hora, da un paseo con un compañero de trabajo, etc. Todo suma.

6. Olvidar registrar o publicarlo: Registrar tus actividades físicas te permite llevar cuenta de tu progreso. Y nunca sabes a quién puedes motivar con tus actividades. Puede que le des un empujón a alguien para que se decida a cambiar su vida.

Recuerda evitar estas seis actividades cuando vayas a por tu próximo entrenamiento. Nuestros cuerpos son increíbles y pueden conseguir cosas impensables si los tratamos bien y si tomamos las decisiones correctas.

El fisicoculturista profesional y personal trainer, William Cáceres, representante de Winner Nutrition, reconocida marca de complementos nutricionales; asegura que todos estos pasos deben ir a la par con una dieta equilibrada.