Piura: dejan fuera de contienda a candidato de Querecotillo

El Jurado Electoral Especial de Sullana declaró improcedente la lista del candidato a la alcaldía del distrito de Querecotillo por el partido Acción Popular, Alex Wilson Seminario Ramírez, por no cumplir la cuota de género estipulado en las especificaciones de la ley de Elecciones.

Según consta en la resolución No 00163-2018 se advierte que no cumple con el requisito mínimo de la cuota electoral de género establecido en el artículo 24, numeral 1, inciso b) del Reglamento, por cuanto sólo dos (2) de sus candidatos a regidores son mujeres, de siete que lo integran, siendo que la lista de candidatos debe estar integrada por no menos del 30% de varones o mujeres, registrados como tales en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

PUEDES VER Piura: asalto a una veterinaria quedó registrado en cámaras

Según se establece, cómo mínimo debería de tener en la lista tres mujeres, pero solo figuran dos, por lo que es un requisito que no ha cumplido y que sería insubsanable. Dicha resolución será notificada al personero legal del partido Miguel Castro Granda.

En tanto, el Jurado Electoral Especial de Sullana informó que a la fecha se han revisado 100 solicitudes de inscripciones y trabajan para culminar las 188 listas que se presentaron, asimismo deberán resolver en esta primera fase las que han sido declaradas inadmisibles por errores en las hojas de vida u otros requisitos.

Asimismo, se conoció que hoy el JEE Sullana deberá pronunciarse por la tacha interpuesta al candidato a la alcaldía de Sullana de Modelo, Isaías Vásquez. La tacha fue interpuesta por el ciudadano Mariano Huamanchumo.