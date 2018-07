Capturan a sujeto que robaba con chaleco de reconocido canal [VIDEO]

Un sujeto que vestía el chaleco de un reconocido canal televisivo fue detenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú cuando se disponía a robar en plena luz del día, en el distrito de La Victoria.

José Alexander López, quien fue detenido con paquetes de droga y una palanca metálica, había parado un taxi para robarle.

López señaló que llegó a La Victoria para visitar a unos familiares y cuando un policía le preguntó sobre el robo que pensaba cometer, el sujeto dio esta sorprendente respuesta.

"He visto una llantita. He parado el taxi, pero no he llegado a llevarme nada, autoridad. Ahí están sus cosas, maestro. Ha salido la población y me ha agarrado", detalló el delincuente que no dio razón del porqué vestía un chaleco periodístico.