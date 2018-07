Áncash: advierten vicios en trabajos de descolmatación de río Lacramarca

La Contraloría advirtió situaciones adversas en los trabajos de descolmatación de 12,46 kilómetros continuos de longitud del cauce del río Lacramarca, ubicado en el distrito de Chimbote, provincia del Santa (región Áncash), valorizados en S/ 2´490,000.00.

A través de un informe de control, se detectó que el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) no cauteló que el Consorcio Contratistas del Norte S.A.C. – empresa encargada de la descolmatación y la elaboración de la ficha técnica- cumpla con proveer de maquinaria establecida en el informe técnico, ni el personal clave propuesto en su oferta ganadora.

En esa línea, también advirtió que durante las visitas de inspección realizadas por se comprobó que el contratista no cumplió con proveer dos camionetas pick up, siete tractores de oruga, dos estaciones totales y dos niveles topográficos. Además, la totalidad del personal clave no fue encontrado en la zona donde se ejecuta la obra.

El órgano de control también señaló que el incumplimiento del contratista de no proveer la maquinaria ni el personal propuesto en su oferta constituiría causal para la aplicación de penalidades. Y es que solo la inversión en la elaboración de la ficha técnica definitiva asciende a S/ 41,379.72, mientras que los trabajos de descolmatación tienen un costo de S/ 2´448,620.28.

Cabe precisar que la obra en río Lacramarca, como parte del proceso de la Reconstrucción con Cambios, tiene como propósito mejorar temporalmente el cauce de sus aguas y mitigar los daños que podrían ocasionar la ocurrencia de lluvias.